2020-06-01T17:08:04+03:00
Новости компаний

Чтобы дети улыбались: в детский дом «Единство» привезли ящики с летними цветами

Украсить клумбы учреждения решила компания «ЭкоВоз» вместе с садовым центром «Агромир»
Кристина АДАЕВА
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Фото компании "ЭкоВоз"Фото компании "ЭкоВоз"
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Компания «ЭкоВоз» поздравляет всех с Днем защиты детей. 1 июня – первый день лета и детский праздник. Начало каникул, теплых солнечных дней, веселья и отдыха. В этот день подрастающему поколению уделяют особое внимание и напоминают правила безопасной жизнедеятельности, а сотрудники компании «ЭкоВоз» провели этот день иначе. Они решили добавить в жизнь воспитанников детского дома ярких красок.

- Дети так нуждаются в любви и заботе, в родительской ласке, и хочется, чтобы каждое детское сердце не было обделено этим маленьким счастьем. Дети - самое ценное, что есть у нас, они – наше продолжение, наш смысл и наше счастье. Давайте постараемся сделать их жизнь лучше и безопаснее! - отметили в пресс-службе компании.

Сотрудники «ЭкоВоза» вместе с садовым центром «Агромир» привезли цветы в детский дом «Единство». Бархотки, петунии, сальвии украсят двор детского учреждения и помогут сделать его ярче и веселее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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