Из Волги достали труп невысокого мужчины в бриджах
Транспортные полицейские Сызрани просят помощи у граждан. В минувшее воскресенье, 31 мая, из Волги в районе села Приволжье был извлечен труп неизвестного. Правоохранители ждут содействия в его опознании.
- Труп находился в воде в 50 метрах от берега. Личность мужчины пока не установлена, - рассказывают в ЛОВД.
Известны приметы несчастного. Рост - 173 см, размер головного убора - 58, размер обуви 39-40. У погибшего отсутствует часть зубов, на верхней челюсти - коронка из белого металла. Одет мужчина был в темно-синие спортивные брюки, трусы в крупную клетку такого же цвета, темную футболку.
Все, кто что-либо знает о погибшем, могут обратиться в дежурную часть ЛОВД на транспорте по телефону 8 (8464) 90-21-70.
ИСТОЧНИК KP.RU