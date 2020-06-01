2020-06-01T17:26:18+03:00
Происшествия

Из Волги достали труп невысокого мужчины в бриджах

Сейчас правоохранители просят людей помочь в опознании неизвестного
Михаил ГОРЮНОВ
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Тело обнаружили в Волге наканунеТело обнаружили в Волге наканунеФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Транспортные полицейские Сызрани просят помощи у граждан. В минувшее воскресенье, 31 мая, из Волги в районе села Приволжье был извлечен труп неизвестного. Правоохранители ждут содействия в его опознании.

- Труп находился в воде в 50 метрах от берега. Личность мужчины пока не установлена, - рассказывают в ЛОВД.

Известны приметы несчастного. Рост - 173 см, размер головного убора - 58, размер обуви 39-40. У погибшего отсутствует часть зубов, на верхней челюсти - коронка из белого металла. Одет мужчина был в темно-синие спортивные брюки, трусы в крупную клетку такого же цвета, темную футболку.

Все, кто что-либо знает о погибшем, могут обратиться в дежурную часть ЛОВД на транспорте по телефону 8 (8464) 90-21-70.

ИСТОЧНИК KP.RU

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