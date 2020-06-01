2020-06-01T17:58:41+03:00
Общество

Самарцев зовут на ярмарку местных товаров в «Экспо-Волгу»

Ярмарка «Самарский продукт» будет работать с 10 по 21 июня
Ольга НОВИКОВА
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Самарцам предложат большой ассортимент товаров. Фото: https://expo-volga.ru/Самарцам предложат большой ассортимент товаров. Фото: https://expo-volga.ru/
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10 июня в Самаре в выставочном комплексе «Экспо-Волга» откроется универсальная ярмарка «Самарский продукт». Здесь горожане смогут купить как продовольственные, так и промышленные товары местных производителей по доступной цене.

Среди заявленных участников уже отмечены производители рыбных и мясных деликатесов, фермерских продуктов, натуральных сладостей, меда. Также ожидается хороший выбор непродовольственных товаров – в частности, текстиля, одежды и обуви, полезных мелочей для дачи и дома, косметики и парфюмерии для всей семьи и т.д.

Организаторы заверяют, что все санитарные требования и рекомендации Роспотребнадзора будут соблюдены.

Ярмарка будет работать с 10 по 21 июня включительно с 10:00 до 19:00.

Адрес: ул.Мичурина, 23 А, выставочный комплекс «Экспо-Волга»

ИСТОЧНИК KP.RU

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