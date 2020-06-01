Более тысячи сирот в Самарской области чуть не остались без квартир с начала 2019 года

1 Июнь 2020 2020-06-01T18:29:24+03:00

В этом году права несовершеннолетних нарушались уже более 7,5 тысяч раз Фото: Вера ЦЫГАНКОВА

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Ко Дню защиты детей прокуратура Самарской области подвела итоги работы в сфере обеспечения прав несовершеннолетних. Всего за 2019 год было выявлено 19 891 нарушение в отношении детей и подростков, за 4 месяца 2020 года эта цифра уже составила уже 7676. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда - Самара" рассказала начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Самарской области Мария Кин.

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По ее словам, больше всего нарушений зафиксировано в сфере образования - 5399 за 2019 год.

- В сфере трудовых прав в отношении несовершеннолетних выявлено 435 нарушений в 2019 году, за этот год - уже 195. И самая важная сфера - охрана жизни и здоровья, защита семьи материнства, отцовства и детства. Здесь выявлено 8415 нарушений в 2019 году, в этом уже 2090, - рассказала Мария Кин. - Еще 2445 нарушений в прошлом зарегистрировано в сфере профилактики безнадзорности, по итогам 4 месяцев этого года таких фактов уже 1732.

Еще 1335 нарушений в 2019 году касались жилищных прав детей, в том числе детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей (928 нарушений). 307 раз их права на квадратные метры нарушались в этом году, 248 из них в отношении коснулись детей-сирот.

В 2019 году благодаря вмешательству прокуратуры жилье получили жилье 717 детей-сирот, а в этом году уже 212 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU