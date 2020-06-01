2020-06-01T18:29:46+03:00
Новости компаний

Сотрудники Жигулевской ГЭС порадовали воспитанников реабилитационных центров подарками

В Международный день защиты детей жигулевские гидроэнергетики поздравили ребят из социально-реабилитационных центров Жигулевска и Тольятти.
Кристина АДАЕВА
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Воспитанники центра "Гармония"Воспитанники центра "Гармония"
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Для гидроэнергетиков стало уже доброй традицией поздравлять детей и педагогов жигулевского отделения социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Гармония» с началом лета и Днем защиты детей. В этом году из-за вируса сотрудники Жигулевской ГЭС не смогли лично встретиться со своими подопечными, но передали детям игрушки, средства гигиены, спортинвентарь, сладости и мороженое через воспитателей центра.

В Тольятти подарок от гидроэнергетиков получили воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Созвездие». Им подарили коллекцию детских книг, изданных в рамках совместного проекта компании и Фондом содействия развитию детской литературы и культуры чтения «Дом детской книги».

- Мы рады, что в сложившихся обстоятельствах, когда все воспитанники этих учреждений вместе с педагогами находятся на карантине, смогли порадовать их и подарить детям немного внимания и заботы. Отдельно благодарю директоров, воспитателей и коллективы социально-реабилитационных центров за любовь и заботу, которой они окружают своих подопечных, давая им возможность достойно расти и развиваться, - отметил директор филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» Олег Леонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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