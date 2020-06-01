2020-06-01T18:41:44+03:00
Общество

Владимир Путин наградил многодетную семью из Сызрани и позвал ее в Москву

В семье Землянских воспитывают семь детей, президент удостоил их ордена "Родительская Слава"
Геннадий ВЕТРОВ
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Семья Землянских пообщалась с президентом в режиме видеосвязиСемья Землянских пообщалась с президентом в режиме видеосвязи
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Президент России Владимир Путин 1 июня, в Международный день защиты детей, вручил орден "Родительская Слава" многодетной семье Землянских из Сызрани. Глава государства также пообщался с ними в режиме видеоконференцсвязи и пригласил в Москву, где награду они смогут получить лично.

- Это произойдёт, разумеется, когда все вынужденные ограничения, связанные с борьбой с эпидемией, будут сняты, и поездка в Москву, культурная программа, которая уже подготовлена специально для вас, станут полностью безопасны, будут исключены любые риски для здоровья и детей, и взрослых, - заявил Путин.

Людмила и Иван Землянские воспитывают 7 детей. Их старший сын служит Президентском полку, а младшая дочка еще ходит в детский садик. В 2018 году супруги отметили 20-летие совместной жизни. За добросовестное воспитание детей их неоднократно награждали.

Добавим, что губернатор Самарской области Дмитрий Азаров помог этой семье, которая до недавних пор была серьезно стеснена в условиях. Вместе с пожилой бабушкой, вдесятером, они жили в небольшой трехкомнатной квартире на 58,6 кв метров. Именно губернатор поручил выделить средства, которые вместе с материнским капиталом позволили Землянским приобрести большой дом. Семья не осталась в долгу и говорит "спасибо", за оказанные ей знаки внимания.

- Мы благодарны вам за такую большую награду, для нашей семьи это честь, гордость и слава. – делится Людмила Землянская. – Благодарим вас за все меры соцподдержки, которые вы нам в этот период оказали, они нам крайне необходимы: при поддержке Дмитрия Игоревича Азарова нам выделили субсидию на покупку дома, деньги идут на ремонт, обустройство детских комнат.

К слову, глава региона пообщался в Землянскими лично. Сегодня он приезжал к ним в гости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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