В Самарской области "четверка" перевернулась и влетела в дерево после ДТП с "Вестой"

1 Июнь 2020 2020-06-01T20:19:05+03:00

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Серьезное ДТП произошло сегодня, в понедельник 1 июня, в Самарской области. В поселке Прибрежном примерно в 14-45 столкнулись ВАЗ-21041 и "Лада Веста".

- 22-летняя девушка, находившаяся за рулем "Весты", ехала со стороны Прибрежного в направлении трассы М 5 "Урал". По предварительной версии, она не выбрала безопасную дистанцию и допустила столкновение с другой машиной, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

От удара "четверку" выбросило за правую обочину, где автомобиль опрокинулся и влетел в дерево. 40-летний водитель получил травмы, он госпитализирован.

Сейчас проверку по факту аварии проводят сотрудники ГИБДД. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

ДТП в Прибрежном, "четверка" после аварии улетела в дерево.

ИСТОЧНИК KP.RU