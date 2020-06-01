Стало известно, сколько детей убили в Самарской области в 2020 году

1 Июнь 2020 2020-06-01T21:36:26+03:00

Об этом в эфире радио "КП-Самара" рассказала начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры региона Мария Кин

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1 июня, в Международный день защиты детей, в гостях на радио "КП-Самара" побывала начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Самарской области Мария Кин. Среди прочего она рассказала о том, сколько детей стали жертвами убийств.

- В 2019 году были убиты шесть детей. На текущий период 2020 года убиты трое несовершеннолетних. В основном, здесь речь идет о семейно-бытовых разборках, - сообщила Кин.

Всего за прошлый год в отношении детей и подростков совершено 1542 преступления. В этом году их уже 533. Речь идет не только об убийствах, но и об изнасилованиях, разбойных нападениях, грабежах, вымогательствах, побоях и прочем.

- Сегодня увеличились преступления, когда ребенок страдает тяжелой формой заболевания, а родители уклоняются от лечения. Мы выходим в суд, принуждаем родителей к необходимости лечения ребенка, - объясняет Мария.

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Есть даже реальные уголовные дела. Так, недавно в Промышленном районе женщине, оказавшейся в подобной ситуации, вменили статью 125 УК РФ - "Оставление в опасности". Сейчас расследование продолжается. Известно, что медики пострадавшему уже помогают.

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ИСТОЧНИК KP.RU