В Самаре мужчина за 170 тысяч рублей хотел купить водительские права для своей знакомой

1 Июнь 2020 2020-06-01T22:07:47+03:00

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Следователи возбудили уголовное дело на жителя Самары, которого подозревают в посредничестве во взяточничестве. Правоохранители считают, что мужчина за деньги пытался помочь женщине получить водительские права.

- 14 мая подозреваемый на парковке в Ленинском районе получил от гражданки 170 тысяч рублей. Он обещал передать их сотрудникам ГИБДД за получение водительских удостоверений категорий "А" и "В" без сдачи экзаменов, - сообщают свою версию в пресс-службе СУ СК России по региону.

Сейчас разбирательство по преступлению продолжается. Сотрудникам СК помогают в оперативных мероприятиях полицейские из областного ГУ МВД. Не исключено, что в ходе расследования будут выявлены новые коррупционные факты.

ИСТОЧНИК KP.RU