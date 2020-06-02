Дмитрий Азаров посмотрел завод в Сызрани, где не испугались COVID 19

2 Июнь 2020 2020-06-01T23:22:49+03:00

Губернатор посмотрел, что делают на "Тяжмаше" и как сражаются с коронавирусом

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Дмитрий Азаров в первый день лета отправился в Сызрань. Одним из мест для посещения стал местный завод "Тяжмаш" - одно из градообразующих предприятий города, которое выполняет заказы со всего мира. Например, здесь делают оборудование для атомной станции в Турции, гидроэнергетические устройства для Эквадора и уникальные гидробутрбины для Иркутской ГЭС. Действует у завода контракт на производство теплоэнергетического оборудования для китайского подразделения Shanghai Electric Group.

В тяжелое коронавирусное время завод не останавливал работу. Сейчас на смены выходят около 6 тысяч сотрудников - продукцию выпускают в плановом порядке.

- В тяжелых условиях борьбы с коронавирусом предприятие полноценно работает, приняты все необходимые меры по защите сотрудников, соблюдению всех санитарных норм, - заверил главу региона генеральный директор завода Андрей Трифонов.

Губернатор подчеркнул, что у предприятия есть и проблемы: это связано со сложностями экспорта в сложившейся обстановке, когда страны закрывают свои границы. Это приводит к тому, что не все заказы своевременно оплачиваются. Но руководство грамотно преодолевает сложности и работники проблем не чувствуют. Более того, компания готова выделить деньги на реконструкцию ДК "Авангард" в Сызрани. Конечно же, на это будут выделены деньги и из бюджета. Привести здание в порядок намерены общими усилиями.

ИСТОЧНИК KP.RU