Дмитрий Азаров узнал, что на самом деле творится в Сызрани

2 Июнь 2020 2020-06-01T23:33:32+03:00

Глава города показал губернатору, как защищает от коронавируса людей и что делает с нацпроектами

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Глава региона Дмитрий Азаров отправился в Сызрань - город, который лидирует по заболеваемости коронавирусом в Самарской области. Коэффициент здесь в два раза превышает средний по региону. Что же происходит в небольшом городе и к чему это приведет, губернатор смог выяснить, приехав на место.

Дмитрия Азарова в Сызрани встретил глава города Николай Лядин. Он объяснил, что сейчас в Сызрани уже ввели строгие ограничения. Напомним, что 28 мая здесь было зарегистрировано 26 заболевших. А вот 1 июня - всего один.

- Мы ужесточили контроль за соблюдением масочного режима, социальной дистанции, полиция патрулирует места массового скопления народа, контролируем тех, кто находится на на амбулаторном лечении, - рассказал Николай Лядин.

Губернатор предложил больше объяснять необходимость этих мер людям, чтобы они понимали, что происходит и зачем нужны такие ограничения.

- Без поддержки людей, без их понимания важности принимаемых решений о защите общественного здоровья достигнуть результата будет невозможно, - заметил Дмитрий Азаров.

При этом глава региона потребовал не только заботиться о здоровье жителей, но и позаботиться о том, чтобы все нацпроекты были выполнены в срок без каких бы то ни было промедлений. Например, в городе должна завершиться реконструкция очистных сооружений. А детская поликлиника готова на 80% - сейчас здесь ждут медицинское оборудование. А еще сейчас делают проектную документацию на инфекционный корус больницы №2.

Еще один масштабный проект - набережная у Кремлевского холма. Подрядчику нужно все сделать до 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU