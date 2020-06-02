2020-06-01T23:47:41+03:00
Общество

Под Самарой "Печенеги" помогли захватить важные документы

Спецназовцы провели сложнейшую операцию. Правда, тренировочно [видео]
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Под Самарой обезвредили боевиковПод Самарой обезвредили боевиков
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Под Самарой завершилась сложнейшая операция по обезвреживанию боевиков. Для спецназовцев это была учебная тренировка, но все происходило точь-в-точь, как по настоящему. По легенде, боевики планировали провести диверсии на стратегически важных объектах под Самарой. Но бравые бойцы не дали им этого сделать.

Разведчики организовали засаду, определили численность и состав условного противника. И в тот момент, когда автомобиль незаконных вооруженных формирований пересек черту около места засады, бойцы спецназа уничтожили боевиков. В дело пошли автоматы АК-74, снайперские винтовки ВСС и пулемёты «Печенег».

Добычей бравых вояк стали важнейшие документы, которые очень пригодились штабу.

Все это учение проходило в Красноярском районе Самарской области, около села Новая Бинарадка. Это было первое практическое занятие в летнем сезоне 2020 года для местного спецназа.

Спецназовцы с помощью "Печенегов" и "АК-74" отобрали у боевиков документы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Под Самарой "Печенеги" помогли захватить важные документы
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