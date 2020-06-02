Под Самарой "Печенеги" помогли захватить важные документы

2 Июнь 2020 2020-06-01T23:47:41+03:00

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Под Самарой завершилась сложнейшая операция по обезвреживанию боевиков. Для спецназовцев это была учебная тренировка, но все происходило точь-в-точь, как по настоящему. По легенде, боевики планировали провести диверсии на стратегически важных объектах под Самарой. Но бравые бойцы не дали им этого сделать.

Разведчики организовали засаду, определили численность и состав условного противника. И в тот момент, когда автомобиль незаконных вооруженных формирований пересек черту около места засады, бойцы спецназа уничтожили боевиков. В дело пошли автоматы АК-74, снайперские винтовки ВСС и пулемёты «Печенег».

Добычей бравых вояк стали важнейшие документы, которые очень пригодились штабу.

Все это учение проходило в Красноярском районе Самарской области, около села Новая Бинарадка. Это было первое практическое занятие в летнем сезоне 2020 года для местного спецназа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/782551" frameborder="0"></iframe> Спецназовцы с помощью "Печенегов" и "АК-74" отобрали у боевиков документы.

ИСТОЧНИК KP.RU