В Самаре задержали серийного вора, на счету которого 6 краж

2 Июнь 2020 2020-06-02T10:09:22+03:00

Украденные велосипеды мужчина продавал, а деньги тратил на себя Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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Полицейские Самарской области задержали жителя столицы региона. 37-летнего мужчину подозревают в краже 6 велосипедов из жилых домов в поселке Мирный и в поселке городского типа Волжский.

– По каждому случаю проведены отдельные следственные действия, отработка лиц и другие оперативные мероприятия. Общий ущерб превысил 83 тысячи рублей. Похищенное имущество злоумышленник сбывал, а деньги тратил на себя, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее мужчина был судим за аналогичные преступления. Заведено новое уголовное дело по статье «Кража». Сейчас материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU