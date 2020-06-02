В Самаре задержали серийного вора, на счету которого 6 краж
Полицейские Самарской области задержали жителя столицы региона. 37-летнего мужчину подозревают в краже 6 велосипедов из жилых домов в поселке Мирный и в поселке городского типа Волжский.
– По каждому случаю проведены отдельные следственные действия, отработка лиц и другие оперативные мероприятия. Общий ущерб превысил 83 тысячи рублей. Похищенное имущество злоумышленник сбывал, а деньги тратил на себя, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Ранее мужчина был судим за аналогичные преступления. Заведено новое уголовное дело по статье «Кража». Сейчас материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU