Власти рассказали, когда ждать открытие речной навигации в Самаре - 2020

2 Июнь 2020 2020-06-02T08:46:57+03:00

Поэтапно пускать пассажирские суда по всем направлениям будут уже после 7 июня

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Власти назвали сроки открытия речной навигации в Самаре в 2020 году. Напомним, что сейчас из-за коронавируса так и не запустили пассажирское сообщение до Подгор и Гавриловой Поляны, а также по другим популярным маршрутам. При этом многие люди вынуждены добираться туда, так как уже арендовали дома на лето.

- Поэтапное открытие пассажирского сообщения речным транспортом планируется после 7 июня 2020, - объяснили в министерстве транспорта Самарской области в ответ на жалобы в твиттере.

Сейчас действует переправа до Рождествено: девять рейсов из Самары в день, три - с заходом на Проран. Также с 1 мая работает грузовая переправа с Октябрьского спуска. По остальным маршрутам сообщение не запущено. В итоге людям приходится стоять в долгих очередях на имеющиеся суда.

ИСТОЧНИК KP.RU