Власти рассказали, когда ждать открытие речной навигации в Самаре - 2020
Власти назвали сроки открытия речной навигации в Самаре в 2020 году. Напомним, что сейчас из-за коронавируса так и не запустили пассажирское сообщение до Подгор и Гавриловой Поляны, а также по другим популярным маршрутам. При этом многие люди вынуждены добираться туда, так как уже арендовали дома на лето.
- Поэтапное открытие пассажирского сообщения речным транспортом планируется после 7 июня 2020, - объяснили в министерстве транспорта Самарской области в ответ на жалобы в твиттере.
Сейчас действует переправа до Рождествено: девять рейсов из Самары в день, три - с заходом на Проран. Также с 1 мая работает грузовая переправа с Октябрьского спуска. По остальным маршрутам сообщение не запущено. В итоге людям приходится стоять в долгих очередях на имеющиеся суда.
ИСТОЧНИК KP.RU