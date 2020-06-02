Супругов из Самары заставили снести самодельный балкон

2 Июнь 2020 2020-06-02T09:17:57+03:00

Они организовали пристрой к своей кухне

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Судебные приставы Самары добились исполнения решения суда в Кировском районе города. Дело в том, что супруги, проживающие на первом этаже трехэтажного дома, демонтировали оконный блок и организовали выход с кухни в самодельный пристрой.

– Таким образом, строение оказалось на участке всех собственников дома, а также нарушило архитектурный облик здания, ухудшило условия жилищного фонда. Суд дал три месяца на устранение нарушений, – сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Однако по истечении срока никаких добровольных действий семья не предприняла. Представители исполнительной власти назначили взыскание в размере 5 тысяч рублей с каждого. После этого жилище было приведено в первоначальный вид, а постройка демонтирована.

ИСТОЧНИК KP.RU