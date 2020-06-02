«Самара» подписала форварда сборной Беларуси Виталия Лютыча

2 Июнь 2020 2020-06-02T10:21:52+03:00

В сезоне 2019/2020 Единой лиги ВТБ Виталий Лютыч провел на паркете 16 матчей и в среднем набирал 6.3 очка и делал 3.1 подбора. Фото: БК "Самара".

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Баскетбольный клуб «Самара» объявил о подписании белорусского форварда Виталия Лютыча. Ранее 28-летний баскетболист выступал за «Цмоки-Минск», красноярский «Енисей» и таллинский «Калев» в Единой лиге ВТБ. Лютыч четыре раза становился чемпионом Беларуси, четыре раза выигрывал Кубок страны и один раз был чемпионом Эстонии. В 2018 году форварда признали лучшим баскетболистом Беларуси.

- Еще с месяц назад агент сказал мне, что есть вариант с «Самарой», но так как я был игроком «Цмоки», то о новых вариантах не думал. А сейчас, когда сезон официально завершен, я спокойно все обдумал и решил, что это подходящий для меня вариант продолжения карьеры. Плюс я поговорил со своим хорошим знакомым Володей Пичкуровым, с которым мы выступали вместе за «Енисей», и он очень хорошо отзывался о клубе и организации в целом. Поэтому я очень рад стать частью команды «Самара», - приводит слова новичка пресс-служба волжского клуба.

В сезоне 2019/2020 Единой лиги ВТБ Виталий Лютыч провел на паркете 16 матчей и в среднем набирал 6.3 очка и делал 3.1 подбора.

Напомним, этот сезон мужской Суперлиги (второй в системе дивизионов российского баскетбола) завершен досрочно из-за коронавируса. Победителя решили не объявлять. Таким образом, «Самара», которая выиграла «золото» Суперлиги в сезоне 2018/2019, остается действующим чемпионом.

ИСТОЧНИК KP.RU