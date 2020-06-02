В Самарской области задержали парня с 32 граммами наркотиков

2 Июнь 2020 2020-06-02T11:31:30+03:00

Парню грозит до трех лет тюрьмы Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Он пояснил, что все хранил для личного употребления

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Сотрудники ГИБДД в Волжском районе Самары остановили за нарушение ПДД пешехода. Им оказался 26-летний житель Кинельского района. Во время составления материала молодой человек начал заметно нервничать и прикрывать куртку.

– Было принято решение досмотреть гражданина. У него изъяли полимерный пакет, внутри которого находилась марихуана. Общий вес запрещенного вещества составил 32,96 граммов. Подозреваемый сообщил, что хранил наркотик для собственного употребления, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Возбуждено уголовное дело. Если вина парня будет доказана, ему грозит реальный тюремный срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU