В Самарской области задержали парня с 32 граммами наркотиков
Сотрудники ГИБДД в Волжском районе Самары остановили за нарушение ПДД пешехода. Им оказался 26-летний житель Кинельского района. Во время составления материала молодой человек начал заметно нервничать и прикрывать куртку.
– Было принято решение досмотреть гражданина. У него изъяли полимерный пакет, внутри которого находилась марихуана. Общий вес запрещенного вещества составил 32,96 граммов. Подозреваемый сообщил, что хранил наркотик для собственного употребления, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Возбуждено уголовное дело. Если вина парня будет доказана, ему грозит реальный тюремный срок до трех лет.
ИСТОЧНИК KP.RU