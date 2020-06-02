Стало известно, на что Самарская область потратит федеральный грант в полтора миллиарда рублей

2 Июнь 2020 2020-06-02T11:33:05+03:00

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Стало известно, на что Самарская область потратит полтора миллиарда рублей, полученные в качестве федерального гранта за хорошие показатели социально-экономического развития в 2019 году. Поправки в областной бюджет одобрили депутаты Самарской губернской думы на заседании 2 июня.

Напомним, сумма гранта составила 1 млрд 458 млн рублей. Из них 536 миллионов будут направлены на возобновление мер соцподдержки для ветеранов труда, тружеников тыла и реабилитированных после репрессий. Еще 463 миллиона пойдут в качестве софинансирования федеральных субсидий на ежемесячные денежные выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет.

170 млн рублей будет направлено на обеспечение жильем оставшихся в очереди тружеников тыла, 137 миллиона - на выплаты медицинским работникам скорой и иной медицинской помощи, а еще 100 миллионов - на приобретение автомобильного транспорта для учреждений здравоохранения региона.

- Консолидированный список предложений был сформирован на основе мнений всех жителей области. Мы планировали утвердить его всеобщим голосованием, но пандемия внесла свои коррективы, - отметил губернатор Дмитрий Азаров. - Возвращение выплат ветеранам труда стало одним из главных пунктов, которые были озвучены во время общественных обсуждений. Возвращение выплат – не временная, а постоянная мера, мы таким образом восстанавливаем справедливость. Выплата будет проводиться на постоянной основе.

Губернатор отметил, что 290 героев трудового фронта сейчас ждут очереди на обеспечение жильем, и средства гранта позволят это сделать максимально быстро.

- Есть четкий запрос в обществе на решение этой проблемы. За счет президентского гранта всех тружеников тыла обеспечим жильем уже в этом году, - пояснил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU