2020-06-02T11:33:05+03:00
Общество

Стало известно, на что Самарская область потратит федеральный грант в полтора миллиарда рублей

Средства распределили на заседании областного парламента 2 июня
Ольга НОВИКОВА
Поделиться:
Часть средств пойдет на выплаты работникам скорой помощиЧасть средств пойдет на выплаты работникам скорой помощиФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Изменить размер текста:

Стало известно, на что Самарская область потратит полтора миллиарда рублей, полученные в качестве федерального гранта за хорошие показатели социально-экономического развития в 2019 году. Поправки в областной бюджет одобрили депутаты Самарской губернской думы на заседании 2 июня.

Напомним, сумма гранта составила 1 млрд 458 млн рублей. Из них 536 миллионов будут направлены на возобновление мер соцподдержки для ветеранов труда, тружеников тыла и реабилитированных после репрессий. Еще 463 миллиона пойдут в качестве софинансирования федеральных субсидий на ежемесячные денежные выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет.

170 млн рублей будет направлено на обеспечение жильем оставшихся в очереди тружеников тыла, 137 миллиона - на выплаты медицинским работникам скорой и иной медицинской помощи, а еще 100 миллионов - на приобретение автомобильного транспорта для учреждений здравоохранения региона.

- Консолидированный список предложений был сформирован на основе мнений всех жителей области. Мы планировали утвердить его всеобщим голосованием, но пандемия внесла свои коррективы, - отметил губернатор Дмитрий Азаров. - Возвращение выплат ветеранам труда стало одним из главных пунктов, которые были озвучены во время общественных обсуждений. Возвращение выплат – не временная, а постоянная мера, мы таким образом восстанавливаем справедливость. Выплата будет проводиться на постоянной основе.

Губернатор отметил, что 290 героев трудового фронта сейчас ждут очереди на обеспечение жильем, и средства гранта позволят это сделать максимально быстро.

- Есть четкий запрос в обществе на решение этой проблемы. За счет президентского гранта всех тружеников тыла обеспечим жильем уже в этом году, - пояснил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Страшное ДТП на Стромиловском шоссе может оказаться суицидом
Оперштаб рассказал, сколько в Самарской области находится жителей под наблюдением врачей по коронавирусу
Стало известно, почему в Самаре строителям разрешили шуметь по ночам
Стало известно, получат ли «коронавирусные» выплаты водители скорой, переведенные на аутсорс
В Самарской области в ДТП попала семья с двумя детьми
Стало известно, почему в парке Победы в Самаре погас Вечный огонь
В Самарском районе ФСБшники пришли к зампрокурору
Власти рассказали, на что будут направлены «мусорные» миллионы в Самарской области
Жертвами коронавируса в Самарской области стали 67-летний мужчина и 70-летняя женщина
Стало известно, как и где заболели коронавирусом 76 новых пациентов в Самарской области
Власти рассказали, сколько еще денег потратят на борьбу с коронавирусом в Самарской области
Новым вице-губернатором Самарской области стал Дмитрий Кочергин. Кто это?
В Самарской области не допустили роста смертности
В Самарской области от коронавируса скончались еще два человека
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 2 июня 2020 года: подтвердились 76 случаев
Стали известны результаты проверки по факту гибели маньяка с ножом из Тольятти