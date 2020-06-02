2 Июнь 2020 2020-06-02T10:50:32+03:00

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В Самарской области не допустили роста смертности во время пандемии коронавируса. Об этом на заседании губернской думы 2 июня рассказал губернатор Дмитрий Азаров.

- Несмотря на сложные условия пандемии коронавируса точные профессиональные действия врачей позволили не допустить увеличения смертности и не предоставления медицинской помощи, - отметил глава региона. – Мы одними из первых по стране возобновили плановые операции. Дополнительно удалось спасти 160 жизней. Нам удалось защитить онкологический центр, очаг коронавируса в кардиоцентре был быстро локализован и ничего страшного, к счастью, не произошло.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что у властей региона сохраняются намерения по окончанию строительства и вводу в эксплуатацию Клиники сердца.

- Работу не прекращаем, рассчитываем прийти к разумному компромиссу. Регион заинтересован в этом здании, но понесенные затраты требуют подтверждения, - отметил Дмитрий Азаров

ИСТОЧНИК KP.RU