В Самарской области не допустили роста смертности
В Самарской области не допустили роста смертности во время пандемии коронавируса. Об этом на заседании губернской думы 2 июня рассказал губернатор Дмитрий Азаров.
- Несмотря на сложные условия пандемии коронавируса точные профессиональные действия врачей позволили не допустить увеличения смертности и не предоставления медицинской помощи, - отметил глава региона. – Мы одними из первых по стране возобновили плановые операции. Дополнительно удалось спасти 160 жизней. Нам удалось защитить онкологический центр, очаг коронавируса в кардиоцентре был быстро локализован и ничего страшного, к счастью, не произошло.
Дмитрий Азаров подчеркнул, что у властей региона сохраняются намерения по окончанию строительства и вводу в эксплуатацию Клиники сердца.
- Работу не прекращаем, рассчитываем прийти к разумному компромиссу. Регион заинтересован в этом здании, но понесенные затраты требуют подтверждения, - отметил Дмитрий Азаров
ИСТОЧНИК KP.RU