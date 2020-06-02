Новым вице-губернатором Самарской области стал Дмитрий Кочергин. Кто это?

2 Июнь 2020 2020-06-02T11:02:59+03:00

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Новым вице-губернатором Самарской области и руководителем департамента внутренней политики стал Дмитрий Кочергин. Его кандидатуру депутаты областного парламента утвердили на заседании 2 июня.

Дмитрий Валерьевич кочергин родился 11 августа 1980 года в Читинской области, г.Борзя. По образованию – юрист, в 2002 году окончил Читинский государственный технический университет, в 2005 году получил степень кандидата наук.

Работал юристом общественной приемной Читинского регионального отделения Молодежного союза юристов, преподавал в вузах Читы. В 2006 году перешел на госслужбу, работал консультантом и начальником отдела в управлении государственной службы и кадров аппарата Администрации Читинской области. В 2008 – 2009 гг - начальник отдела госслужбы в Администрации Губернатора Забайкальского края.

С 2009 года работал в реготделении «Единой России», в 2015 – 2016 гг - директор представительства, генеральный директор, ООО «Мангазея Золото».

В 2016 – 2019 гг исполнял обязанности заместителя председателя Правительства Забайкальского края – руководителя Администрации Губернатора Забайкальского края. С 11 февраля 2019 года назначен на должность заместителя руководителя Администрации Губернатора Самарской области - руководителя департамента по связям с общественностью Администрации Губернатора Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU