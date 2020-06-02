2020-06-02T11:02:59+03:00
Общество

Новым вице-губернатором Самарской области стал Дмитрий Кочергин. Кто это?

Кандидатуру утвердили депутаты Самарской губдумы на заседании 2 июня
Ольга НОВИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Дмитрий Кочергин стал новым вице-губернаторомДмитрий Кочергин стал новым вице-губернатором
Изменить размер текста:

Новым вице-губернатором Самарской области и руководителем департамента внутренней политики стал Дмитрий Кочергин. Его кандидатуру депутаты областного парламента утвердили на заседании 2 июня.

Дмитрий Валерьевич кочергин родился 11 августа 1980 года в Читинской области, г.Борзя. По образованию – юрист, в 2002 году окончил Читинский государственный технический университет, в 2005 году получил степень кандидата наук.

Работал юристом общественной приемной Читинского регионального отделения Молодежного союза юристов, преподавал в вузах Читы. В 2006 году перешел на госслужбу, работал консультантом и начальником отдела в управлении государственной службы и кадров аппарата Администрации Читинской области. В 2008 – 2009 гг - начальник отдела госслужбы в Администрации Губернатора Забайкальского края.

С 2009 года работал в реготделении «Единой России», в 2015 – 2016 гг - директор представительства, генеральный директор, ООО «Мангазея Золото».

В 2016 – 2019 гг исполнял обязанности заместителя председателя Правительства Забайкальского края – руководителя Администрации Губернатора Забайкальского края. С 11 февраля 2019 года назначен на должность заместителя руководителя Администрации Губернатора Самарской области - руководителя департамента по связям с общественностью Администрации Губернатора Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Страшное ДТП на Стромиловском шоссе может оказаться суицидом
Оперштаб рассказал, сколько в Самарской области находится жителей под наблюдением врачей по коронавирусу
Стало известно, почему в Самаре строителям разрешили шуметь по ночам
Стало известно, получат ли «коронавирусные» выплаты водители скорой, переведенные на аутсорс
В Самарской области в ДТП попала семья с двумя детьми
Стало известно, почему в парке Победы в Самаре погас Вечный огонь
В Самарском районе ФСБшники пришли к зампрокурору
Власти рассказали, на что будут направлены «мусорные» миллионы в Самарской области
Жертвами коронавируса в Самарской области стали 67-летний мужчина и 70-летняя женщина
Стало известно, как и где заболели коронавирусом 76 новых пациентов в Самарской области
Власти рассказали, сколько еще денег потратят на борьбу с коронавирусом в Самарской области
Новым вице-губернатором Самарской области стал Дмитрий Кочергин. Кто это?
В Самарской области не допустили роста смертности
В Самарской области от коронавируса скончались еще два человека
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 2 июня 2020 года: подтвердились 76 случаев
Стали известны результаты проверки по факту гибели маньяка с ножом из Тольятти