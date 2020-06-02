Власти рассказали, сколько еще денег потратят на борьбу с коронавирусом в Самарской области

2 Июнь 2020 2020-06-02T11:06:01+03:00

Поправки в бюджет на 10,8 миллиардов рублей одобрили на заседании Самарской губдумы

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В Самаре из областного бюджета выделят дополнительные 10,8 миллиардов рублей на доплаты врачам и медпомощь больным коронавирусом, а также на социальные выплаты семьям с детьми. Такие поправки в областной бюджет приняли депутаты на заседании Самарской губернской думы 2 июня.

10,88 миллиардов рублей безвозмездно поступили в областную казну из федерального центра и Пенсионного фонда. Дополнительно из этих же источников на 2021-2022 годы в регион направят еще 1,8 млрд рублей. Кроме того, депутаты одобрили перераспределение уже существующих бюджетных средств региона на сумму 8,1 млрд рублей.

Федеральные 10,8 миллиардов власти направят на борьбу с коронавирусом и последствиями пандемии. Так, например, 2,17 млрд рублей пойдут на выплаты на детей от 3 до 7 лет на 2020 год, еще 1,17 млрд рублей в качестве софинансирования на эти цели выделит областной бюджет.

1,7 миллиардов рублей будет направлено на перепрофилирование мест в больницах под прием коронавирусных пациентов, еще 1,5 миллиарда – на выплаты медикам, работающим с больными с COVID-19. Сотрудники соцучреждений, помогающие коронавирусным больным, также получат доплаты – на это выделено 133 миллиона рублей.

А на поддержку малого и среднего бизнеса власти предусмотрели 27,9 миллионов.

После всех одобренных изменений доходы областного бюджета на 2020 год составят 200,2 млрд рублей, расходы – 212,2 млрд рублей. Дефицит сохранится в сумме 11 млрд 792 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU