Власти рассказали, на что будут направлены «мусорные» миллионы в Самарской области

2 Июнь 2020 2020-06-02T11:37:56+03:00

На мусорную реформу в Самарской области потратят почти полмиллиарда, но перерасчета тарифов жители не дождутся

Изменить размер текста: A A

Власти Самарской области рассказали, на что в регионе потратят почти полмиллиарда рублей, предусмотренных на реализацию «мусорной реформы». На 2020 год на эти цели запланировано 143 миллиона рублей в областном бюджете и еще 298 миллионов – в качестве федеральной субсидии.

На заседании Самарской губдумы 2 июня, где утвердили бюджет с соответствующими изменениями, депутаты задали вопрос, на что будут потрачены эти средства.

- Будет ли сделан перерасчет жителям региона? – уточнил депутат Михаил Матвеев.

Однако представители министерства энергетики и ЖКХ региона пояснили – на перерасчет тарифов самарцам рассчитывать не приходится. Областные 143 миллиона рублей потребуются для того, чтобы компенсировать выпадающие доходы региональному оператору по обращению с отходами, ООО «Экостройресурс», а также на реконструкцию контейнерных мусорных площадок.

- Норматив вывоза мусора на человека в муниципальных районах с началом мусорной реформы изменился, в результате финансовое положение регоператора ухудшилось, - пояснили представители минЖКХ. – Бюджетные средства позволят регоператору своевременно рассчитываться за утилизацию, сортировку, вывоз ТКО. Кроме того, эти деньги будут рассматриваться как софинансирование для выделения федеральных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU