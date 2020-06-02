В Самарском районе ФСБшники пришли к зампрокурору

2 Июнь 2020 2020-06-02T11:48:23+03:00

Что именно привело сотрудников ФСБ к прокурору, пока не известно Фото: Александр ГЛУЗ

Изменить размер текста: A A

29 мая в Самаре сотрудники УФСБ России по Самарской области "заглянули на огонек" к зампрокурора Самарского района Артему Лешко. Эту информацию корреспондентам "КП-Самара" подтвердили собственные источники в правоохранительных органах. Ни ФСБ, ни областная прокуратура, ни региональный Следственный комитет произошедшее официально пока никак не комментируют.

Задержан ли Лешко официально и предъявлены ли ему какие-то обвинения, не известно. По предварительным данным, сотрудником надзорного ведомства опера заинтересовались при проверке информации о коррупции.

Артем Лешко в Самарской области известен тем, что несколько лет назад поддерживал государственное обвинение по делу экс-гендиректора АО "Авиаагрегат" Геннадия Кулакова. Кулаков в 2015 году по решению суда получил 2 года колонии и штраф 750 тысяч рублей за продажу 17 заводских объектов своей сестре по цене, которая была ниже рыночной в 7 раз.

В 2017 году кандидатура Артема Лешко рассматривалась на должность судьи Советского районного суда Самары, но что-то не сложилось, и сферу деятельность прокурор так и не сменил.

"Комсомолка" следит за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Громкое дело: Экс-директор «Авиаагрегата» кинул завод на 44 миллиона рублей

Он продавал мастерские родственникам за смешные деньги (подробности)

Бывшему директору самарского завода «Авиаагрегат» дали два года лишения свободы

Самарский районный суд вынес приговор бывшему директору «Авиаагрегат» Геннадию Кулакову (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU