2020-06-02T11:48:23+03:00
Общество

В Самарском районе ФСБшники пришли к зампрокурору

Чекисты заинтересовались деятельностью зампрокурора Самарского района Артема Лешко
Александра БУДАЕВА
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Что именно привело сотрудников ФСБ к прокурору, пока не известноЧто именно привело сотрудников ФСБ к прокурору, пока не известноФото: Александр ГЛУЗ
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29 мая в Самаре сотрудники УФСБ России по Самарской области "заглянули на огонек" к зампрокурора Самарского района Артему Лешко. Эту информацию корреспондентам "КП-Самара" подтвердили собственные источники в правоохранительных органах. Ни ФСБ, ни областная прокуратура, ни региональный Следственный комитет произошедшее официально пока никак не комментируют.

Задержан ли Лешко официально и предъявлены ли ему какие-то обвинения, не известно. По предварительным данным, сотрудником надзорного ведомства опера заинтересовались при проверке информации о коррупции.

Артем Лешко в Самарской области известен тем, что несколько лет назад поддерживал государственное обвинение по делу экс-гендиректора АО "Авиаагрегат" Геннадия Кулакова. Кулаков в 2015 году по решению суда получил 2 года колонии и штраф 750 тысяч рублей за продажу 17 заводских объектов своей сестре по цене, которая была ниже рыночной в 7 раз.

В 2017 году кандидатура Артема Лешко рассматривалась на должность судьи Советского районного суда Самары, но что-то не сложилось, и сферу деятельность прокурор так и не сменил.

"Комсомолка" следит за развитием событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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