Стало известно, почему в парке Победы в Самаре погас Вечный огонь

2 Июнь 2020 2020-06-02T11:50:08+03:00

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Жители Самары в твиттере пожаловались на то, что в парке Победы не горит Вечный огонь рядом со стелой памяти Великой Отечественной войны.

– Огонь не рассчитан на постоянное горение и используется только во время мероприятий. Отсутствует возможность газификации. К тому же, это не Вечный огонь, а огонь памяти, – ответили представители МАУ «Парки Самары» в твиттере.

Они также отметили, что данный огонь не числется в реестре министерства обороны. При этом подобный ответ вызвал неоднозначную реакцию среди жителей столицы региона. По их мнению, власти должны включиться в вопрос и сделать так, чтобы огонь горел постоянно.

ИСТОЧНИК KP.RU