В Самарской области в ДТП попала семья с двумя детьми
Вчера, 1 июня, в Самарской области произошло серьезное ДТП. В Волжском районе региона 56-летний водитель «Икс Рей» при повороте налево не уступил дорогу автомобилю с преимуществом, в результате произошло столкновение с «Фордом», в которой ехала семья с детьми.
– За рулем была 38-летняя женщина. Пострадали пассажиры иномарки. Это 46-летнему мужчине и четырехлетнему мальчику назначили амбулаторное лечение, а 11-летнюю девочку госпитализировали, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту случившегося. Они напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, а также скоростной режим на всех участках следования.
ИСТОЧНИК KP.RU