2020-06-02T12:19:08+03:00
Общество

В Самарской области в ДТП попала семья с двумя детьми

«Икс Рей» не уступил дорогу «Форду
Владислав КИРСАНОВ
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Полицейские проводят проверку по факту происшествияПолицейские проводят проверку по факту происшествияФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Вчера, 1 июня, в Самарской области произошло серьезное ДТП. В Волжском районе региона 56-летний водитель «Икс Рей» при повороте налево не уступил дорогу автомобилю с преимуществом, в результате произошло столкновение с «Фордом», в которой ехала семья с детьми.

– За рулем была 38-летняя женщина. Пострадали пассажиры иномарки. Это 46-летнему мужчине и четырехлетнему мальчику назначили амбулаторное лечение, а 11-летнюю девочку госпитализировали, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту случившегося. Они напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, а также скоростной режим на всех участках следования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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