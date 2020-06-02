2020-06-02T12:40:59+03:00
Общество

Стало известно, почему в Самаре строителям разрешили шуметь по ночам

Поправки в закон о тишине приняли депутаты губернской думы 2 июня
Ольга НОВИКОВА
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Шуметь разрешили только тем, кто строит социально значимые объектыШуметь разрешили только тем, кто строит социально значимые объектыФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Стало известно, почему в Самаре строителям разрешили шуметь в ночное время. Такие поправки в областной закон «О тишине» приняли депутаты на заседании Самарской губернской думы 2 июня. Теперь в городе официально разрешено по ночам проводить неотложные работы по возведению социально значимых объектов – школ, детских садов, больниц и поликлиник.

С инициативой о внесении поправок выступила администрация Самары. Как говорится в документах законопроекта, медленное строительство социальных объектов мешает реализации конституционных прав граждан.

- Строительство социальных объектов нередко ведется не так активно, как жилая застройка, - объясняют авторы поправок. - Разрешение вести работы не только днем, но и в «часы тишины» должно помочь улучшить эту ситуацию.

Депутаты согласились с доводами самарской мэрии и поправки приняли. Теперь жителям домов рядом со строящимися садиками и школами придется по ночам плотнее закрывать окна от возможного шума.

ИСТОЧНИК KP.RU

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