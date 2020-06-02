В Самаре хотят снизить тарифы на эвакуацию автомобилей

2 Июнь 2020 2020-06-02T13:11:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутаты Самарской губдумы на заседании 2 июня одобрили поправки в областной закон об эвакуации автомобилей и хранении их на штрафстоянках. Изменения должны помочь снизить тарифы на эти услуги. Сейчас документ проходит согласование в региональном правительстве.

- Поправки касаются процедуры проведения торгов по выбору компаний, которые будут оказывать услуги по эвакуации и хранению автомобилей на штрафстоянках, - объяснил председатель думского комитета по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи Андрей Мурзов.

Он пояснил, что теперь власти во время проведения аукциона будут отдавать тем подрядчикам, которые будут предлагать наименьшую цену контракта и наименьшие тарифы за эвакуацию и хранение на штрафстоянках. Предполагается, что эта мера будет способствовать снижению тарифов.

- В настоящее время тарифы непрозрачны, - считает первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов. – Принятие закона позволит исправить ситуацию.

На сегодняшний день стоимость эвакуации одного автомобиля в Самаре составляет 1900 рублей, по области - 1700 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU