2020-06-02T13:11:42+03:00
Общество

В Самаре хотят снизить тарифы на эвакуацию автомобилей

Депутаты губдумы 2 июня приняли поправки в закон, которые позволят уменьшить тарифы
Ольга НОВИКОВА
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Эвакуация авто - всегда стресс для водителяЭвакуация авто - всегда стресс для водителяФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Депутаты Самарской губдумы на заседании 2 июня одобрили поправки в областной закон об эвакуации автомобилей и хранении их на штрафстоянках. Изменения должны помочь снизить тарифы на эти услуги. Сейчас документ проходит согласование в региональном правительстве.

- Поправки касаются процедуры проведения торгов по выбору компаний, которые будут оказывать услуги по эвакуации и хранению автомобилей на штрафстоянках, - объяснил председатель думского комитета по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи Андрей Мурзов.

Он пояснил, что теперь власти во время проведения аукциона будут отдавать тем подрядчикам, которые будут предлагать наименьшую цену контракта и наименьшие тарифы за эвакуацию и хранение на штрафстоянках. Предполагается, что эта мера будет способствовать снижению тарифов.

- В настоящее время тарифы непрозрачны, - считает первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов. – Принятие закона позволит исправить ситуацию.

На сегодняшний день стоимость эвакуации одного автомобиля в Самаре составляет 1900 рублей, по области - 1700 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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