«Язык СМИ и санскритско-русский словарь»: в СамГУПС подвели итоги конференции «Наука и культура России»

2 Июнь 2020 2020-06-02T13:13:56+03:00

В этом году пленарные доклады касались широкого круга проблем и вопросов в области богословия, философии, этимологии, культуры речи и цифровых технологий в образовании

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Взаимопонимание и диалог должны стать основой современной культуры России - к такому выводу пришли участники XVII Международной научно-практической конференции «Наука и культура России». В этом году конференция прошла в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) Самарского государственного университета путей сообщения.

Как рассказали организаторы мероприятия, в этом году пленарные доклады касались широкого круга вопросов в области богословия, философии, этимологии, культуры речи и цифровых технологий в образовании. Так, кандидат культурологических наук, доцент кафедры «Лингвистика» СамГУПС Денис Денисов рассказал о совместном проекте коллектива авторов СамГУПС, СамГТУ и Самарского университета – санскритско-русском этимолого-тематическом словаре.

Тему сотрудничества в своем докладе «Богословие культуры: основные тенденции богословской оценки культуры и искусства» поднял и заведующий кафедрой «Теология» СамГУПС Олег Агапов.

Доктор филологических наук, завкафедрой «Массовые коммуникации и прикладная лингвистика» Ростовского государственного университета путей сообщения Виктория Смеюха осветила проблему падения уровня грамотности в современной публицистике. В своем докладе «Язык СМИ: к вопросу о грамотности» она подробно, представила антирейтинг СМИ по количеству ошибок, а также поделилась опытом онлайн-обучения на своей кафедре.

Кандидат педагогических наук, доцент, директор Оренбургского института путей сообщения – филиала СамГУПС Анатолий Попов и кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Общеобразовательные дисциплины» Оренбургского института путей сообщения – филиала СамГУПС Ольга Малахова подробно рассказали об «Организации самостоятельной работы студентов в ЭИОС вуза при освоении ими социально-гуманитарных дисциплин».

Проблему взаимодействия человека с информационной реальностью, порожденной цифровыми технологиями, осветила в своем докладе заведующая кафедрой философии, исполнительный директор социально-гуманитарного института Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева Александра Нестерова.

В рамках конференции также работали несколько секций: «Актуальные проблемы истории и философии», «Проблемы образования и воспитания», «Иностранные языки и литература в научно-образовательном дискурсе современной России» и «Современные тенденции развития русской и славянской филологии: теория и методика преподавания». Всего в конференции участвовало около 100 ученых. По итогам в сборнике материалов конференции будет опубликовано свыше 80 статей.

ИСТОЧНИК KP.RU