В Самарской области ожидается гроза и град
Приволжское УГМС рассказали, какую погоду ждать жителям Самарской области в ближайшие дни. Так, завтра, 3 июня, в регионе не ожидается существенных осадков, а температура воздуха на юге прогреется до 31 градуса. Ночью возможен небольшой дождь и 15 градусов тепла.
– В четверг и пятницу в области снова ожидается гроза. 5 июня и вовсе возможен град. Осадки будут и дневные, и ночные. К концу недели немного похолодает – до 23 градусов, – сообщили синоптики.
Средняя температура воздуха в первых числах июня ожидается всего на 1 градус ниже прошлогодних норм. Несмотря на грозовой фронт, в регионе сохраняется высокая пожарная опасность лесов.
ИСТОЧНИК KP.RU