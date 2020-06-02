2020-06-02T13:33:36+03:00
Общество

В Самарской области ожидается гроза и град

Осадков не будет только в среду
Владислав КИРСАНОВ
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Грозовой фронт сохранится до конца неделиГрозовой фронт сохранится до конца неделиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Приволжское УГМС рассказали, какую погоду ждать жителям Самарской области в ближайшие дни. Так, завтра, 3 июня, в регионе не ожидается существенных осадков, а температура воздуха на юге прогреется до 31 градуса. Ночью возможен небольшой дождь и 15 градусов тепла.

– В четверг и пятницу в области снова ожидается гроза. 5 июня и вовсе возможен град. Осадки будут и дневные, и ночные. К концу недели немного похолодает – до 23 градусов, – сообщили синоптики.

Средняя температура воздуха в первых числах июня ожидается всего на 1 градус ниже прошлогодних норм. Несмотря на грозовой фронт, в регионе сохраняется высокая пожарная опасность лесов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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