Юристы бесплатно помогут самарцам разобраться с кредитами

2 Июнь 2020 2020-06-02T13:34:23+03:00

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В Самарской области решили увеличить перечень видов бесплатной юридической помощи жителям региона. "За" проголосовали депутаты губернской думы. Теперь граждане, которые имеют право на такую помощь, могут попросить поддержки и совета юриста для подготовки пакета документов по «кредитным» вопросам – льготный период с отсрочкой погашения, уплата процентов по кредитам в связи со снижением уровня дохода. Государственные юристы проконсультируют по новшествам законодательства и оформят пакет документов для изменения условий кредитов.

-В условиях распространения коронавирусной инфекции людям, как никогда, требуется квалифицированная юридическая помощь, но у многих нет денег, чтобы ее оплатить. Поэтому мы оперативно расширили перечень бесплатно предоставляемых юридических услуг, - подчеркнул руководитель депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Самарской Губернской Думе Александр Живайкин, комментируя принятое решение.

Напомним, что сегодня в регионе право на получение бесплатной юридической помощи имеют 22 категории граждан. Это инвалиды, ветераны войны и труда, люди, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Все они смогут также обратиться к государственным юристам, если столкнутся со сложностями в выплате кредитов.

ИСТОЧНИК KP.RU