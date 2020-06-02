Школы Самарской области получили 35 новых автобусов

2 Июнь 2020 2020-06-02T13:44:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 2 июня, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров передал 33 школам Самарской области ключи от новых автомобилей. 35 автобусов приобретены за счет бюджета региона и оснащены тахографами и терминалами системы ГЛОНАСС. Благодаря транспорту 1,5 тысячи школьников из сельских уголков области смогут участвовать в областных соревнованиях, научных олимпиадах, посещать экскурсии, а также с комфортом добираться до места обучения.

– Уверен, что и во время каникул автобусы будут задействованы. Они будут доставлять учеников для сдачи экзаменов, помогут детям добираться на экскурсии, принимать участие в конкурсах, фестивалях, чем традиционно живет Самарская область в летний период, – сказал Дмитрий Азаров.

По его мнению, новая техника порадует детей, родителей и педагогов, которые смогут быть спокойны, что их дети добираются до школы с комфортом и с удовольствием возвращаются домой на новом, современном и надежном транспорте. Напомним, в 2019 году в школы области поступило 89 новых автобусов. Системная работа в этом направлении ведется по поручению губернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU