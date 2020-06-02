В Самаре осудят полицейских, которые «крышивали» подпольные казино
Прокуратура Самарской области рассказала о преступлении со стороны бывших полицейских. Их подозревают сразу в нескольких преступлениях, в том числе в получении взятки должностным лицом, а также мошенничестве в особо крупном размере и ряде других.
– По версии следствия, полицейские получили через посредников 350 тысяч рублей за покровительство незаконных игорных заведений в Самаре. Сума полученных посредниками средств насчитывает 2 млн 475 тысяч рублей, – сообщает пресс-служба надзорного органа.
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд Промышленного района Самары для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU