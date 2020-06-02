Юные КВНщики из Самары попали в телепроект с Михаилом Галустяном

2 Июнь 2020 2020-06-02T15:55:17+03:00

В новый телепроект попали только 36 команд из 150, и самарская "Перспектива" одна из них Фото: СТС

Самарские школьники будут смешить российских звезд и зрителей на телеканале СТС в новом шоу талантов "Детский КВН"

Изменить размер текста: A A

Детский юмор по-самарски в июне оценит вся страна. Школьники из областной столицы пробились в новый телепроект "Детский КВН" на телеканале СТС. Комедийным творчеством зрителей порадует команда "Перспектива".

Ребята играют уже третий год и уже дважды становились чемпионами Юниор-лиги в Самаре. Одно из последних их достижений - "серебро" Международного фестиваля детских команд в Анапе. Соперниками самарцев стали почти 150 команд. Только 36 из них попали в новый телепроект.

В их числе самарская "Перспектива" вышла на новый уровень и даже получила похвалу от Бориса Грачевского, который вошел в состав жюри "Детского КВН".

- Вы прекрасно оснащены актерски! Поздравляю, вы очень профессионально выглядите на сцене, - сказал Грачевский во время съёмок проекта.

Однако самарским ребятам предстоит рассмешить не только его. В жюри "Детского КВН" вошли многие звезды российской эстрады, кино и телевидения. В их числе Пелагея, Нюша, Дмитрий Хрусталёв, Родион Газманов, Алла Духова, Екатерина Скулкина, Эдгард Запашный, Наталия Медведева и другие.

На сцене юных юмористов поддержит ведущий проекта Михаил Галустян и его 8-летняя соведущая Ева Смирнова, а настраивать на победу за кулисами их будет актриса и экс-участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова.

Увидеть самарских школьников на экране можно будет уже с 15 июня. Шоу будет выходить в эфир с понедельника по четверг в 9.00.

ИСТОЧНИК KP.RU