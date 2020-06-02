Юные КВНщики из Самары попали в телепроект с Михаилом Галустяном
Детский юмор по-самарски в июне оценит вся страна. Школьники из областной столицы пробились в новый телепроект "Детский КВН" на телеканале СТС. Комедийным творчеством зрителей порадует команда "Перспектива".
Ребята играют уже третий год и уже дважды становились чемпионами Юниор-лиги в Самаре. Одно из последних их достижений - "серебро" Международного фестиваля детских команд в Анапе. Соперниками самарцев стали почти 150 команд. Только 36 из них попали в новый телепроект.
В их числе самарская "Перспектива" вышла на новый уровень и даже получила похвалу от Бориса Грачевского, который вошел в состав жюри "Детского КВН".
- Вы прекрасно оснащены актерски! Поздравляю, вы очень профессионально выглядите на сцене, - сказал Грачевский во время съёмок проекта.
Однако самарским ребятам предстоит рассмешить не только его. В жюри "Детского КВН" вошли многие звезды российской эстрады, кино и телевидения. В их числе Пелагея, Нюша, Дмитрий Хрусталёв, Родион Газманов, Алла Духова, Екатерина Скулкина, Эдгард Запашный, Наталия Медведева и другие.
На сцене юных юмористов поддержит ведущий проекта Михаил Галустян и его 8-летняя соведущая Ева Смирнова, а настраивать на победу за кулисами их будет актриса и экс-участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова.
Увидеть самарских школьников на экране можно будет уже с 15 июня. Шоу будет выходить в эфир с понедельника по четверг в 9.00.
ИСТОЧНИК KP.RU