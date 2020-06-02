2020-06-02T15:55:17+03:00
Звезды

Юные КВНщики из Самары попали в телепроект с Михаилом Галустяном

Самарские школьники будут смешить российских звезд и зрителей на телеканале СТС в новом шоу талантов "Детский КВН"
Вера ЦЫГАНКОВА
Поделиться:
В новый телепроект попали только 36 команд из 150, и самарская "Перспектива" одна из них Фото: СТСВ новый телепроект попали только 36 команд из 150, и самарская "Перспектива" одна из них Фото: СТС
Изменить размер текста:

Детский юмор по-самарски в июне оценит вся страна. Школьники из областной столицы пробились в новый телепроект "Детский КВН" на телеканале СТС. Комедийным творчеством зрителей порадует команда "Перспектива".

Ребята играют уже третий год и уже дважды становились чемпионами Юниор-лиги в Самаре. Одно из последних их достижений - "серебро" Международного фестиваля детских команд в Анапе. Соперниками самарцев стали почти 150 команд. Только 36 из них попали в новый телепроект.

В их числе самарская "Перспектива" вышла на новый уровень и даже получила похвалу от Бориса Грачевского, который вошел в состав жюри "Детского КВН".

- Вы прекрасно оснащены актерски! Поздравляю, вы очень профессионально выглядите на сцене, - сказал Грачевский во время съёмок проекта.

Однако самарским ребятам предстоит рассмешить не только его. В жюри "Детского КВН" вошли многие звезды российской эстрады, кино и телевидения. В их числе Пелагея, Нюша, Дмитрий Хрусталёв, Родион Газманов, Алла Духова, Екатерина Скулкина, Эдгард Запашный, Наталия Медведева и другие.

На сцене юных юмористов поддержит ведущий проекта Михаил Галустян и его 8-летняя соведущая Ева Смирнова, а настраивать на победу за кулисами их будет актриса и экс-участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова.

Увидеть самарских школьников на экране можно будет уже с 15 июня. Шоу будет выходить в эфир с понедельника по четверг в 9.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стали известны победители викторины «Угадай легенды российского кинематографа»
Стала известна дата и время матча «Крылья Советов» – «Ахмат»
В Самаре автобус на пешеходном переходе сбил женщину
В Самарской области продолжают выявлять нарушителей самоизоляции
Юные КВНщики из Самары попали в телепроект с Михаилом Галустяном
В Самаре осудят полицейских, которые «крышивали» подпольные казино
Школы Самарской области получили 35 новых автобусов
Юристы бесплатно помогут самарцам разобраться с кредитами
В Самарской области ожидается гроза и град
В Самарской области продолжают выявлять бессимптомных больных коронавирусом
«Язык СМИ и санскритско-русский словарь»: в СамГУПС подвели итоги конференции «Наука и культура России»
В Самаре хотят снизить тарифы на эвакуацию автомобилей
Появился список самых зараженных коронавирусом районов Самарской области
Страшное ДТП на Стромиловском шоссе может оказаться суицидом
Оперштаб рассказал, сколько в Самарской области находится жителей под наблюдением врачей по коронавирусу
Стало известно, почему в Самаре строителям разрешили шуметь по ночам
Стало известно, получат ли «коронавирусные» выплаты водители скорой, переведенные на аутсорс
В Самарской области в ДТП попала семья с двумя детьми
Стало известно, почему в парке Победы в Самаре погас Вечный огонь
В Самарском районе ФСБшники пришли к зампрокурору
Власти рассказали, на что будут направлены «мусорные» миллионы в Самарской области
Жертвами коронавируса в Самарской области стали 67-летний мужчина и 70-летняя женщина
Стало известно, как и где заболели коронавирусом 76 новых пациентов в Самарской области
Власти рассказали, сколько еще денег потратят на борьбу с коронавирусом в Самарской области
Новым вице-губернатором Самарской области стал Дмитрий Кочергин. Кто это?
В Самарской области не допустили роста смертности
В Самарской области от коронавируса скончались еще два человека
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 2 июня 2020 года: подтвердились 76 случаев
Стали известны результаты проверки по факту гибели маньяка с ножом из Тольятти