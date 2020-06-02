В Самарской области продолжают выявлять нарушителей самоизоляции

2 Июнь 2020 2020-06-02T15:56:06+03:00

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал о нарушителях режима повышенной готовности в регионе. Напомним, ограничительные меры будут действовать до 8 июня.

– За прошедшие сутки полиция выявила 57 нарушителей. Они получили протоколы. Транспортная полиция записала на свой счет троих таких граждан. Органы муниципальной власти также зафиксировали три нарушения, органы исполнительной власти – два, – говорится в сообщении.

В Самарской области продолжает действовать самоизоляция, масочный режим и социальное дистанцирование. Жителей региона просят осуществлять прогулки с учетом расстояния 1,5 метра, а также исключить посещения мест скопления людей.

ИСТОЧНИК KP.RU