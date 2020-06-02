В Самаре автобус на пешеходном переходе сбил женщину
Сегодня утром, 2 июня, в Самаре произошло ДТП на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Ставпропольской. Автобус «Хендэ», совершавший левый поворот, сбил 45-летнюю женщину, которая переходила дорогу на зеленый свет.
– За рулем автомобиля был 53-летний мужчина. Женщина-пешеход получила различные травмы, поэтому была экстренно госпитализирована в ближайшее медицинское учреждение, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Разбираться во всех деталях происшествия будут сотрудники ГИБДД. Они напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, а также снижать скорость перед пешеходными переходами.
ИСТОЧНИК KP.RU