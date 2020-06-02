2020-06-02T16:38:08+03:00
Общество

В Самаре автобус на пешеходном переходе сбил женщину

Она переходила дорогу на зеленый свет
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Правоохранители устанавливают все детали происшествияПравоохранители устанавливают все детали происшествияФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

Сегодня утром, 2 июня, в Самаре произошло ДТП на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Ставпропольской. Автобус «Хендэ», совершавший левый поворот, сбил 45-летнюю женщину, которая переходила дорогу на зеленый свет.

– За рулем автомобиля был 53-летний мужчина. Женщина-пешеход получила различные травмы, поэтому была экстренно госпитализирована в ближайшее медицинское учреждение, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Разбираться во всех деталях происшествия будут сотрудники ГИБДД. Они напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, а также снижать скорость перед пешеходными переходами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стали известны победители викторины «Угадай легенды российского кинематографа»
Стала известна дата и время матча «Крылья Советов» – «Ахмат»
В Самаре автобус на пешеходном переходе сбил женщину
В Самарской области продолжают выявлять нарушителей самоизоляции
Юные КВНщики из Самары попали в телепроект с Михаилом Галустяном
В Самаре осудят полицейских, которые «крышивали» подпольные казино
Школы Самарской области получили 35 новых автобусов
Юристы бесплатно помогут самарцам разобраться с кредитами
В Самарской области ожидается гроза и град
В Самарской области продолжают выявлять бессимптомных больных коронавирусом
«Язык СМИ и санскритско-русский словарь»: в СамГУПС подвели итоги конференции «Наука и культура России»
В Самаре хотят снизить тарифы на эвакуацию автомобилей
Появился список самых зараженных коронавирусом районов Самарской области
Страшное ДТП на Стромиловском шоссе может оказаться суицидом
Оперштаб рассказал, сколько в Самарской области находится жителей под наблюдением врачей по коронавирусу
Стало известно, почему в Самаре строителям разрешили шуметь по ночам
Стало известно, получат ли «коронавирусные» выплаты водители скорой, переведенные на аутсорс
В Самарской области в ДТП попала семья с двумя детьми
Стало известно, почему в парке Победы в Самаре погас Вечный огонь
В Самарском районе ФСБшники пришли к зампрокурору
Власти рассказали, на что будут направлены «мусорные» миллионы в Самарской области
Жертвами коронавируса в Самарской области стали 67-летний мужчина и 70-летняя женщина
Стало известно, как и где заболели коронавирусом 76 новых пациентов в Самарской области
Власти рассказали, сколько еще денег потратят на борьбу с коронавирусом в Самарской области
Новым вице-губернатором Самарской области стал Дмитрий Кочергин. Кто это?
В Самарской области не допустили роста смертности
В Самарской области от коронавируса скончались еще два человека
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 2 июня 2020 года: подтвердились 76 случаев
Стали известны результаты проверки по факту гибели маньяка с ножом из Тольятти