2020-06-02T18:23:18+03:00
Коронавирус Covid-19

В Самаре от коронавируса вылечили месячного младенца

В больнице малыш был вместе с мамой, выздоровели оба
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Врачам пришлось лечить грудничкаВрачам пришлось лечить грудничка
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В Самаре из больницы выписали месячного малыша, который переболел коронавирусом. Младенец попал в больницу вместе с мамой - заболели они вдвоем, заразившись от родственников. Врачи рассказали, что новорожденный мальчик находился в больнице, подключать его к ИВЛ не понадобилось. Врачи оценили состояние ребенка, как среднетяжелое. Но сейчас уже все хорошо и мама с сыном выписаны домой. Они хорошо чувствуют себя.

- Тяжелых случаев течения коронавирусной инфекции среди детей пока нет в Самарской области. Я бы посоветовал родителям быть внимательнее к соблюдению санитарных правил, чтобы не заразить опасной инфекцией собственных детишек, - рассказал главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по инфекционным болезням у детей Сергей Китайчик.

Также он отметил, что сейчас в детском отделении инфекционной болезни находятся 20 детей с подтвержденным диагнозом. За все время под наблюдение медиков попадали более 150 детей.

Также медики рассказали, сколько беременных им пришлось лечить и как удалось принять роды у коронавирусных пациенток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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