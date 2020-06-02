Депутаты Тольятти просят сделать 1 сентября выходным днем

2 Июнь 2020 2020-06-02T18:48:22+03:00

Они считают, что все родители хотят присутствовать на линейке с детьми, а работа не дает этого сделать

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Тольяттинские депутаты внесли на рассмотрение местной Думы предложение обратиться к губернатору Самарской области. Они просят сделать 1 сентября выходным днем в регионе. У главы области есть такие полномочия.

- Многие родители школьников, особенно первоклассников, хотели бы в День знаний – 1 сентября присутствовать вместе с детьми на торжественной линейке. Это является важным событием, как для самого ребенка, так и настоящим семейным праздником, - говорится в пояснительной записке.

Авторы предложения - местные коммунисты. Они указывают, что сейчас родителям приходится договариваться с работодателями, отпрашиваться, им не всегда идут навстречу. Если же инициативу примут, то один из родителей ребенка, который учится в 1-4 классах, сможет получить выходной оплачиваемый день. Слуги народа уверены, что это не сильно отразится на экономике региона.

Прецеденты уже есть: в Ульяновской области 1 сентября стало выходным с 2017 года.

Вопрос внесли на рассмотрение на заседание Думы 3 июня 2020 года. Об инициативе доложит депутат Краснов.

ИСТОЧНИК KP.RU