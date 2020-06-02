Самарцам рассказали, как будет ходить транспорт из-за перекрытия улицы Солнечной

2 Июнь 2020 2020-06-02T19:17:13+03:00

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Администрация Самары напомнила, как будет следовать транспорт по перекрытой улице Солнечной. Напомним, там на полосе «из города» будут вестись ремонтные работы. Речь идет об участке в границах XXII Партсъезда и Шверника.

– Временная остановочая площадка в течение двух месяцев будет располагаться в районе дома на улице Шверника, 19. Отмечаем, что автобусные маршруты 61, 89, 226 будут объезжать по улице Ново-Садовой, затем по Шверника, – говорится в сообщении администрации города.

Отметим, ремонтные работы будут проходить на улице до 1 августа. До 22 часов этого дня движение на четной стороне Солнечной будет полностью перекрыто. Там будет вестись подготовка к грядущему отопительному сезону.

ИСТОЧНИК KP.RU