В Самаре рассказали, когда откроют пляжи

3 Июнь 2020 2020-06-03T00:21:20+03:00

В мэрии рассказали, когда посты спасения появятся на пляжах и как будут работать кафе на набережной в летний сезон 2020

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Самарцам рассказали, когда откроются городские пляжи к летнему сезону - 2020. Подготовку к нему обсудили на совещании в городской администрации. Пока что благоустраивать пляжи еще не начали - уровень воды в Волге должен опуститься до отметки в 29 метров к 5-7 июня. Только после этого на пляж будут завозить песок, хотя ожидалось, что это сделают уже 2-3 июня.

15 июня на всех пляжах появятся спасательные посты. А вот посещать их можно будет только в том случае, если ограничения из-за коронавируса снимут и Роспотребнадзор даст свое разрешение на летний отдых. Сейчас же на пляжах убираются и вывозят мусор. 19 и 20 мая на всех девяти пляжах взяли пробы воды. Результаты будут известны на следующей неделе - до 10 июня.

Особенно будут следить и за работой торговых точек на набережной.

- На территории набережной пока не должно быть никаких столов в кафе, никаких объектов для массового отдыха. Разрешена продажа таких товаров, как, например, мороженое, кофе и других напитков, но только на вынос, - рассказал заместитель главы города Владимир Василенко.

Таким образом, пляжный сезон может открыться официально уже 15 июня, если все разрешения будут даны. Заработают все 9 пляжей - подробнее о них можно прочитать в путеводителе КП.

ИСТОЧНИК KP.RU