Замдиректора магазина в Самаре насмерть забил покупателя битой

3 Июнь 2020 2020-06-03T00:11:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре будут судить мужчину - заместителя директора одного из магазинов. Следователи подозревают его в убийстве покупателя. Судя по всему дело было так: в августе 2019 года мужчина зашел в один из магазинов и попытался украсть некоторые товары. Подсудимый работал в этом магазине заместителем руководителя и в какой-то момент он увидел, что делает посетитель.

- Затем подсудимый завел мужчину в подсобное помещение, где между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняемый несколько раз ударил потерпевшего по голове бейсбольной битой, а затем руками по различным частям тела, - поделились сведениями в СУ СК РФ по Самарской области.

Несчастного и нечестного на руку покупателя доставили в больницу на скорой. Но медики ничем не помогли, мужчина умер у них на руках.

Сейчас уже собрано достаточное количество доказательств и уголовное дело с обвинительным заключением направили в Самарский районный суд. Оперативное сопровождение по делу вели полицейские ГУ МВД РФ по Самарской области. Теперь судьям предстоит выбрать меру наказания для подсудимого и оценить собранные доказательства его вины.

ИСТОЧНИК KP.RU