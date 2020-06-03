2020-06-03T00:11:58+03:00
Происшествия

Замдиректора магазина в Самаре насмерть забил покупателя битой

Мужчина взял биту и отходил посетителя. Теперь его будут судить
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Руководитель магазина избил воришку до смертиРуководитель магазина избил воришку до смерти
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В Самаре будут судить мужчину - заместителя директора одного из магазинов. Следователи подозревают его в убийстве покупателя. Судя по всему дело было так: в августе 2019 года мужчина зашел в один из магазинов и попытался украсть некоторые товары. Подсудимый работал в этом магазине заместителем руководителя и в какой-то момент он увидел, что делает посетитель.

- Затем подсудимый завел мужчину в подсобное помещение, где между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняемый несколько раз ударил потерпевшего по голове бейсбольной битой, а затем руками по различным частям тела, - поделились сведениями в СУ СК РФ по Самарской области.

Несчастного и нечестного на руку покупателя доставили в больницу на скорой. Но медики ничем не помогли, мужчина умер у них на руках.

Сейчас уже собрано достаточное количество доказательств и уголовное дело с обвинительным заключением направили в Самарский районный суд. Оперативное сопровождение по делу вели полицейские ГУ МВД РФ по Самарской области. Теперь судьям предстоит выбрать меру наказания для подсудимого и оценить собранные доказательства его вины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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