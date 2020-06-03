В Самарской области ждут аномальную жару

3 Июнь 2020 2020-06-03T00:22:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самарской области 3 июня ждут аномальную жару - в южных районах столбики термометров могут показать до 31 градуса. В Самаре тоже будет очень жарко - до 24-26 градусов тепла. При этом ветер сменится на восточный, он будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду.

А вот осадков в регионе в среду 3 июня не будет. Это первый сухой день с начала недели. В понедельник и во вторник было ветрено и дождливо. В общем-то, дожди вернутся и в четверг, местами могут пройти и грозы.

Синоптики Приволжской УГМС предупреждают, что на 3 июня на юге области объявлен желтый погодный уровень. Это говорит жителям, что нужно беречься жары и высоких температур, не проводить много времени на открытом дневном солнце, больше пить жидкости и не злоупотреблять алкоголем.

По ночам также будет тепло, до 13-15 градусов. Небольшой дождь пойдет только ночью на четверг.

Специалисты считают, что погода в Самаре в июне будет в норме, сильной жары не предвидится, дожди будут идти в не таких уж огромных количествах. А пока в Самаре власти начали готовиться к пляжному сезону.

ИСТОЧНИК KP.RU