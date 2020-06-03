2020-06-03T08:52:00+03:00
Общество

Самара попала в список велосипедных столиц

Эксперты считают, что в городе велосипедисты чувствуют себя довольно комфортно
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре велосипедистам живется неплохоВ Самаре велосипедистам живется неплохоФото: Анар МОВСУМОВ
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Самара попала в десятку лучших городов России и СНГ для велосипедистов. Рейтинг составили аналитики ТурСтат ко Всемирному дню велосипеда. Они отметили, что города сравнивали по протяженности велодорожек и наличию удобных велосипедных маршрутов и прокатных вело-станций.

Самара оказалась на седьмом месте в этом рейтинге, пропустив наверх Москву и Питер, Минск, Казань, Екатеринбург и Калининград.

В последние годы, в основном к чемпионату мира по футболу 2018 года, в Самаре появились велодорожки на Ново-Садовой и Московском шоссе. Ездить по ним удобно, но вот начинаются и заканчиваются они довольно неожиданно.

Туристические велосипедные маршруты хорошо представлены за Волгой: там на двухколесном средстве передвижения можно доехать до разных населенных пунктов на берегу Волги и насладиться природными красотами. С прокатами тоже все хорошо: несколько крупных работают и в Самаре, и за Волгой - так что тем, у кого нет своего велосипеда, не приходится платить за переправу с арендным «конем».

ИСТОЧНИК KP.RU

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