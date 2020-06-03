В Самарской области 57-летний мужчина незаконно хранил дома боеприпасы

3 Июнь 2020 2020-06-03T08:54:09+03:00

Правоохранители устанавливают, как патроны оказались у местного жителя Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Задержанный рискует оказаться в тюрьме на четыре года

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Сотрудники полиции Алексеевского района выявили дом в селе Шараповка, где у мужчины хранились боеприпасы. У 57-летнего гражданина обнаружили и изъяли 129 патронов различного калибра.

– Исследования подтвердили, что они являются пригодными для выстрелов. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел региона занимаются поиском информации, откуда у мужчины мог оказаться такой арсенал, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение боеприпасов». В том случае, если вина мужчины будет доказана, ему грозит до четырех лет лишения свободы. Полиция напоминает о возможности сдать незаконно хранящееся оружие, боеприпасы на возмездной основе.

ИСТОЧНИК KP.RU