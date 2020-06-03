В Самаре продолжают неистово воровать крышки колодцев

3 Июнь 2020 2020-06-03T08:55:50+03:00

С начала 2020 года пропало более сотни крышек ФОТО: «РКС-Самара»

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Специалисты «РКС-Самара» сообщили об очередных кражах крышек люков. Они отмечают, что на обслуживании компании находятся более 70 тысяч канализационных и водопроводных колодцев. В ежедневном режиме проводятся проверки коммуникаций.

– С начала 2020 года пропало уже 138 крышек. Мы подаем заявление в полицию, затем оперативно стараемся закрывать колодцы новыми крышками. Сейчас хищение имущества с целью наживы – главная проблема, которая представляет серьезную опасность для жителей города, – сообщает пресс-служба коммунальщиков.

Отдельное внимание обращается на пункты приема металлолома. «РКС-Самара» считает, что до тех пор, пока они беспрепятственно принимают крышки колодцев, проблемы избежать не удастся.

ИСТОЧНИК KP.RU