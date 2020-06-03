В Тольятти несколько квартир начали покрываться плесенью из-за неправильно построенной вентиляции

3 Июнь 2020 2020-06-03T09:46:40+03:00

В домах провели ремонт, а неполадки устранили ФОТО: УФССП по Самарской области

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В Комсомольском районе Тольятти была проведена экспертиза в одном из домов. Застройщик допустил ряд ошибок при строительстве вентиляции, что побудило жильцов перестроить ряд каналов. А в результате нарушений на стенах начала образовываться плесень.

– Это является прямым нарушением санитарно-эпидемиологических требований к жилым помещениям. От организации потребовали исправить все недостатки, возбудили исполнительное производство, – сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Также компанию предупредили об ответственности в случае уклонения от исполнения судебного решения. Приставы выехали по месту проведения работ. Они установили, что необходимый монтаж произведен, оборудование приведено в рабочее состояние, а плесень устранена с помощью ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU