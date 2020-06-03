В Самарской области выявили очередной очаг бешенства

3 Июнь 2020 2020-06-03T09:49:03+03:00

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Управление Россельхознадзора по Самарской области рассказало о возникновении еще одного очага бешенства в регионе. На этот раз опасное заболевание выявили в Похвистневском районе. Жертвой стал кот.

– При исследовании головного мозга кота, который жил с гражданином из села Кротково, обнаружили антиген вируса бешенства. Тесты проводились в ГБУ СО «Самарская областная ветеринарная лаборатория», – говорится в сообщении ведомства.

В соответствии с действующим законодательством России сейчас в этом районе проводят все необходимые мероприятия по установлению карантина, а также меры, направленные на предупреждение распространения и на последующую ликвидацию очагов бешенства.

ИСТОЧНИК KP.RU