2020-06-03T12:37:55+03:00
Общество

Мэр Тольятти отказался выполнить просьбу пенсионеров о запуске дачных автобусов

Пожилые люди пожаловались, что добираться до участков им приходится на переполненных деревенских маршрутах
Ольга НОВИКОВА
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Добраться до дачи без дачных автобусов могут не всеДобраться до дачи без дачных автобусов могут не всеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Мэр Тольятти Сергей Анташев отклонил просьбу городских пенсионеров о запуске маршрутов дачных автобусов. Запрос на дачные перевозки со стороны пожилых избирателей озвучил один из депутатов на заседании думы Тольятти 3 июня. Но Сергей Анташев отказался это делать из-за коронавирусных ограничений.

Народный избранник рассказал, что его избиратели жалуются: дачных маршрутов нет, и добираться на приусадебные участки пожилым людям приходится с помощью пригородных, «деревенских» автобусов. А они, как правило, переполнены.

- Таким образом, получается, что отказом от дачных маршрутов мы только ухудшаем ситуацию с коронавирусом, люди все равно едут, только в забитом битком транспорте. Это в основном пенсионеры, для которых дача является серьезным подспорьем, у которых нет денег, чтобы ехать туда на такси, - объяснил депутат.

Однако глава Тольятти Сергей Анташев отказался выполнить эту просьбу.

- Люди, о которых вы говорите, должны сейчас находиться дома, - заявил градоначальник. – Если они и выезжают на дачи, то это должно быть разово и надолго. Сейчас в Тольятти сложная ситуация по коронавирусу, в больницах находится более тысячи человек, из них 468 – с подтвержденным диагнозом COVID-19, а остальные – с подозрением на него по результатам КТ. Причем 55% пациентов – это люди пожилого возраста. Поэтому я не могу подвергать их здоровье риску и открывать дачные перевозки.

В то же время мэр подчеркнул, что к запуску дачных маршрутов все готово, контракт заключен, и автобусы начнут ходить на следующий же день после снятия ограничительных мер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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