Стало известно, где в центре Самары снесут деревянные дома для строительства многоэтажек

4 Июнь 2020 2020-06-04T11:17:36+03:00

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В Самаре ради строительства многоэтажек снова собираются сносить деревянные дома. На этот раз застройщик ООО «СЗ «Династия-2» собирается возводить высотный жилой комплекс в Ленинском районе, в границах улиц Буянова, Ульяновской, Никитинской, Маяковского. Первый этап необходимых согласований своего проекта застройщик уже прошел, получив одобрение на публичных слушаниях.

- В поддержку проекта ООО «СЗ «Династия-2» на публичных слушаниях поступило 78 мнений, - сообщает горадминистрация. - Поэтому принято решение его одобрить.

Уже известны будущие параметры новой застройки. Жилой комплекс собираются возводить на земельном участке общей площадью 5131 кв. м по адресу улица Буянова, 125. Предельная высота будущей многоэтажки составит 56 метров, это около 18 этажей. Для того, чтобы начать строительство, застройщику придется расселить и снести расположенные здесь ветхие деревянные дома.

Еще один жилой комплекс в Ленинском районе планируют построить в квартале в границах улиц Маяковского, Садовой, Чкалова, Ленинской. Застройщик, АОД «128 Квартал», также получил разрешение на отклонение от предельных параметров строительства в ходе публичных слушаний. Здесь предельная высота зданий может достигнуть 45 метров, строительство собираются вести на площади 6027 кв. м.

ИСТОЧНИК KP.RU