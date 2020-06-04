2020-06-04T13:34:54+03:00
Новости компаний

Из-за отмены праздничных мероприятий сотрудники Тольяттиазота получат внеплановую премию

Такое решение принял генеральный директор ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» Дмитрий Межеедов
Кристина АДАЕВА
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Фото «Тольяттиазот»Фото «Тольяттиазот»
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31 мая свой профессиональный праздник отметили работники химической промышленности. Увы, в этом году от привычных праздничных мероприятий пришлось отказаться. Свои коррективы внес вирус. Однако сотрудники ПАО «ТОАЗ» все же почувствуют праздник. Крупнейший поставщик карбамида на российский рынок и один из основных производителей аммиака в России выплатит каждому своему работнику внеплановую премию в размере 5 тыс. рублей, приуроченную к отпразднованному Дню химика.

Такое решение принял генеральный директор ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» Дмитрий Межеедов, чтобы дополнительно поддержать сотрудников компании и их семьи в непростых условиях кризиса и пандемии. Внеплановая премия будет выплачена вместе с заработной платой за май.

Напомним, в апреле руководство Тольяттиазота уже наградило премией в 10 тыс. рублей тех сотрудников, которые соблюдают требования особого режима во время эпидемии. Кроме выплат работникам ТОАЗ направил уже более 42 млн рублей на обеспечение безопасности персонала и стабильности работы производства в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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