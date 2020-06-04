В Самаре нашли опасную и незаконную пивнушку

4 Июнь 2020 2020-06-04T16:18:08+03:00

Депутаты проверили, как алкогольные магазины соблюдают закон о 50 метрах и защите от коронавируса

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В Самаре депутаты проверили, как работают пивные торговые точки. Рейд прошел в Советском районе города. Депутаты областного парламента вместе с представителями РОВД посетили несколько торговых точек города. И в одной из пивнушек нашли нарушения.

Оказалось, что продавцы продолжают отпускать алкоголь, несмотря на то, что площадь торговой точки меньше 20 кв. м. При этом не соблюдались и требования по профилактике коронавируса. У продавца отсутствовали маска и перчатки. Теперь хозяина разливайки привлекут к ответственности.

Депутаты напомнили, что в Самарской области первыми ввели дополнительные ограничения по размеру минимальной площади разливаек. Законом обусловлено, что нельзя продавать алкоголь в помещениях до 50 кв. м.

- Мы провели большую предварительную работу с учетом сложившейся практики, специфики региона и ожиданиями наших жителей. Закон уже вступил в силу, и правоприменители совместно с депутатами и общественными деятелями приступили к работе по выявлению таких точек и контролю за исполнением норм закона, - рассказал руководитель фракции ЕДИНАЯ РОССИЯ в Самарской губернской думе Александр Живайкин.

ИСТОЧНИК KP.RU